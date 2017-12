Tryńcza: tragiczna śmierć pięciu osób. Nowe informacje

Trzy nastolatki z miejscowości Tryńcza na Podkarpaciu były poszukiwane przez całą Polskę. Po kilku dniach ciała Dominiki, Ani i Klaudii oraz dwóch mężczyzn znaleziono w rzece Wisłok. Jak doszło do tragedii i co działo się tuż przed nią? Mamy nowe informacje w sprawie.

Godzina 21:30 25 grudnia - wtedy po raz ostatni ktoś miał mieć kontakt z trzema nastolatkami. Według naszych nieoficjalnych informacji rozmawiał z nimi kolega. Miały mu powiedzieć, że wracają do swoich domów.

Grupa pięciu osób zajechała na stację benzynową znajdującą się 3 km od miejsca, w którym znaleziono auto. Później, w pewnym momencie nastąpiło wylogowanie telefonów młodzieży z sieci. Byli wtedy w okolicy mostu, gdzie doszło do tragedii. Ten fakt miał być znany już w dniu zaginięcia dziewczyn.

Jak ustaliliśmy, miejsce zamieszkania jednej z dziewczyn znajduje się bardzo blisko mostu (ok. 500 metrów w linii prostej). Pojawia się pytanie, dlaczego tak długo zajęło ustalenie miejsca tragedii.

Według naszych nieoficjalnych informacji ślady auta, dzięki którym służby dotarły do samochodu, wskazali nie śledczy, ale ktoś z rodziny zmarłych dziewczyn.

Jak poinformowała przemyska prokuratura, wszczęto śledztwo w sprawie. Dzisiaj odbędą się sekcje zwłok. Zostaną też pobrane próbki do badania, czy w ciałach ofiar był alkohol i inne substacje.

Co wiadomo o zmarłych?

Rodzina nie chce rozmawiać o sprawie. - Nie wiem, co powiedzieć - stwierdził w rozmowie z nami ojciec jednej ze zmarłych dziewczyn. Dodał, że rodziny nie wiedzą o planach prokuratury, m.in. kiedy odbędzie się sekcja zwłok.

Dotychczas znane fakty

25 grudnia zaginęły trzy nastolatki. Miały spotkać się z dwoma starszymi kolegami. Ostatni raz widziano je, kiedy wsiadały do deawoo tico w kolorze fioletowym. 29 grudnia w wydobytym z rzeki Wisłok w miejscowości Tryńcza na Podkarpaciu aucie znaleziono ciała dziewvczyn oraz dwóch chłopaków. W akcji poszukiwawczej brało udział prawie 200 osób. Użyto też sonaru.

Na miejscu byli wówczas przedstawiciele portalu strazacki.pl . Jak relacjonowali, "samochód został zaczepiony do liny przez płetwonurka, a następnie wyciągnięto go na brzeg - około godz. 15:45. Akcję utrudniał silny nurt rzeki i słaba widoczność".

- Była to najtrudniejsza akcja, z jaką się spotkałem podczas całej swojej służby. Silny nurt i słaba widoczność uniemożliwiały płetwonurkom sprawną pracę. Istniało cały czas prawdopodobieństwo, że nurkowie będą w niebezpieczeństwie - mówił Marcin Lachnik ze straży pożarnej w Przemyślu podczas konferencji transmitowanej przez portal strazacki.pl.

Rzeka Wisłok ma w tym miejscu ok. 3 m głębokości. Samochód leżał na dnie do góry kołami. Ma wgniecenia na dachu i masce, co może świadczyć, że po zjechaniu ze skarpy auto koziołkowało.