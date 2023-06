"Trybunał Stanu". Uczestnicy marszu krzyczeli przed Pałacem Prezydenckim

W niedzielnym marszu w Warszawie wzięło udział 500 tysięcy osób - podał stołeczny Ratusz. Uczestnicy manifestacji w drodze na plac Zamkowy zatrzymali się na chwilę pod Pałacem Prezydenckim, gdzie wznosili okrzyki m.in. wzywające do postawienia prezydenta Andrzeja Dudy przed Trybunałem Stanu. - Panie prezydencie, chcemy panu powiedzieć, że to co pan i PiS zrobiliście jest destrukcyjne dla demokracji, wolności i praworządności. I dlatego tu jesteśmy - stwierdziła jedna z przemawiających osób. “Trybunał Stanu” - krzyczeli uczestnicy marszu.