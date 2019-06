Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. drukarza i LGBT

Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok ws. przepisu, na podstawie którego ukarano drukarza, który nie chciał wydrukować roll-upu dla Fundacji LGBT. Uznano go za niekonstytucyjny. Mężczyzna stwierdził, że nie chce przyczyniać się do promocji tego typu ruchów.

We wniosku do TK zaskarżony został art. 138, który przewiduje, że "kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny".