Trybunał jest ostatnim bastionem PiS? "Stracił cały autorytet"

Rząd zapowiada reformy Trybunału Konstytucyjnego. Koalicja rządząca nie zapowiedziała jeszcze, w jakiej formie zostaną one przeprowadzone, jednak już po drugiej stronie sceny politycznej słychać sprzeciw. Prowadzący program "Newsroom" Wirtualnej Polski Paweł Pawłowski zapytał prof. Jarosława Flisa o to, czy spór o TK może wyprowadzić ludzi na ulice. Socjolog mówił, że nie spodziewa się masowego ruchu społeczeństwa w tej sprawie, ponieważ są to raczej niszowe tematy niedotyczące życia codziennego. Zaznaczył jednak, że jest to kolejny napęd dla najtwardszego elektoratu PiS, który udało się zmobilizować przy okazji telewizji, Kamińskiego i Wąsika, a który jest ciągle w "szoku" po przegranych wyborach. - Niestety takie są efekty, uboczne skutki demonizowania przeciwnika. Jeśli się demonizuje przeciwnika, później się przegrywa z demonem - powiedział Flis. Prowadzący zapytał również, o to, czy Trybunał jest jeszcze ostatnim bastionem PiS. - To nie jest bastion, ponieważ Trybunał jest w upadłości. Stracił cały autorytet przy okazji tego sporu, kto jest przewodniczący - odparł socjolog. Ekspert dodał, również, że z Trybunałem w takim stanie "da się żyć".