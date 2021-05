Trwa masowe szczepienie preparatem Johnson & Johnson. Co wiadomo o tej szczepionce?

Trwa akcja "Zaszczep się w majówkę". W całej Polsce do mobilnych punktów szczepień ustawiły się długie kolejki, by przyjąć preparat firmy Johnson & Johnson. Co o niej wiadomo?

Share

Trwa masowe szczepienie preparatem Johnson & Johnson. Co wiadomo o tej szczepionce? Źródło: East News , Fot: KAROLINA MISZTAL