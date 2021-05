Koronawirus w Polsce. Niedzielski zapowiada zmniejszenie liczby łóżek covidowych

- Do połowy maja w całym kraju przywrócimy do systemu ochrony zdrowia ok. 12 tys. łóżek szpitalnych, które do tej pory przeznaczone były na walkę z COVID-19 - zapowiedział w sobotę minister zdrowia Adam Niedzielski.

Koronawirus w Polsce. Szef MZ zapowiada zmniejszenie liczby łóżek covidowych Źródło: East News , Fot: Tomasz Jastrzebowski