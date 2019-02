Trump w Polsce 1 września? PiS wściekły na prezydenta

Jest szansa, że Donald Trump może odwiedzić Polskę w 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Jednak w PiS boją się, że przedwczesny wyciek tej informacji może storpedować plany.



- Pracujemy nad tym od roku i jestem wściekły, że ktoś z otoczenia prezydenta o tym powiedział. Niedobrze się stało, bo o takich rzeczach informuje się dopiero wtedy, kiedy jest to potwierdzone - mówi WP jeden z parlamentarzystów partii.

- Wszyscy wiedzą, że w ten sposób najlepiej dotrzeć do prezydenta, bo on właśnie tak działa - mówi polityk. Jak dodaje, szanse na przyjazd Trumpa są realne, ale nic jeszcze nie jest potwierdzone. Potwierdzenia można oczekiwać 3-4 miesiące przed wizytą.

Rocznica ważniejsza niż stulecie niepodległości

PiS wiąże duże nadzieje z uroczystościami 1 września. Oprócz Trumpa, władze liczą na udział ok. 50 innych przywódców. Takie wydarzenie mogłoby wzmocnić notowania partii przed listopadowymi wyborami do Sejmu. A także być okazją do ofensywy na odcinku polityki historczynej.