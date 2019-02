Donald Trump wróci do Polski? Padła pierwsza data

Ruszyły przygotowania do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Polska strona planuje zaprosić na to wydarzenie ważnych gości. Wśród nich ma znaleźć się prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump.

Jak zaznacza "Fakt", PiS chce zrobić wszystko, by o planowanym przez opozycję wydarzeniu nikt nie pamiętał. Zależy im na tym, by 80. rocznica wybuchu wojny była przeprowadzona z rozmachem. Dlatego przy zapraszaniu gości wybór padł m.in. na Donalda Trumpa. Organizatorzy liczą na to, że prezydent USA wygłosi równie płomienne przemówienie jak to z lipca 2016 roku, w którym podkreślał bohaterstwo i walkę Polaków o niepodległość.