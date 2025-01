Trump odstraszy Putina? Ekspert wskazuje możliwy scenariusz

- Federacja Rosyjska nie jest w stanie kontynuować tej wojny w nieskończoność, Ukraina również. Donald Trump obiecał, że zakończy wojnę. Przy czym każdy chce zachować twarz i dowieść swoich zobowiązań - wskazuje w programie specjalnym Wirtualnej Polski Zbigniew Pisarski z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. - Fakt, że pełnomocnik do spraw Ukrainy, generał Keith Kellog, mówi, że potrzeba sześć miesięcy, żeby to zakończyć, to jest dla mnie dobry znak, bo w jeden dzień to można jedynie przegrać - podkreśla ekspert. W jego ocenie Donald Trump wykorzysta argumenty, które mają Stany Zjednoczone, gdyż "nie znosi przegrywać". - Pamiętajmy, że jeśli mówimy o potencjale wojskowym Stanów Zjednoczonych kontra Federacja Rosyjska albo Stany Zjednoczone wraz z członkami NATO, to jest proporcja rzędu 17, 18 razy większe wydatki na obronność bądź potencjał militarny, a rosyjscy doradcy znają te statystyki, mają tego świadomość. Więc jeżeli Trump tylko będzie chciał zaangażować te środki, to ma do czego sięgnąć - podkreśla ekspert.