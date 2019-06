Trump nie wyklucza wojny z Iranem. Niechciany konflikt może zagrozić nawet Polsce

Prezydent Donald Trump przyznał, że istnieje możliwość wybuchu wojny między USA a Iranem. Dodał, że sam jej nie chce. Coraz wyraźniej rysują się scenariusze takiego konfliktu, który teoretycznie mógłby dosięgnąć nawet Polski.

Analitycy podkreślają, że Iran także nie chce otwarcie walczyć z USA, co jednak nie znaczy, że wojna nie wybuchnie. W rejonie Zatoki Perskiej jest nie tylko coraz więcej sił amerykańskich , ale także rozmaitych organizacji i milicji wspieranych przez Teheran. W każdej chwili może dojść do nieporozumienia i incydentu, który poruszy lawinę.

Wystarczy, żeby Iran zaczął wyprowadzać z koszar i rozpraszać w terenie swoje wojska rakietowe w obawie przed spodziewaną agresją USA. Z kolei Pentagon zinterpretuje to posunięcie jako przygotowanie do ataku i wykona uderzenie wyprzedające.

Wojna może zacząć się od nieporozumienia

Nie oznacza to, że przeciwnik uwierzy, zwłaszcza że Saudyjczycy czy Izraelczycy mogą zachęcać Biały Dom do poszerzenia operacji w celu doprowadzenia do zmiany władzy w Teheranie. Iran ma duże możliwości odwetu. Małe łodzie podwodne, eskadry szybkich łodzi motorowych, miny i rakiety przeciw okrętom mogą nękać, a nawet zablokować żeglugę w Zatoce Perskiej. Celem bez trudu stać się może saudyjska infrastruktura naftowa.

Polska jest w zasięgu rakiet irańskich

Do gry z pewnością włączyliby się też Rosjanie, którzy zapewne umieliby politycznie i gospodarczo wykorzystać wpadki USA i Zachodu, jak zrobili to w Syrii. Przy tak wielkim potencjale komplikacji i braku jasnej strategii zwycięstwa jasne jest, dlaczego Donald Trump podkreśla, iż nie chce tego konfliktu. Także Teheran rozumiejąc poziom dewastacji, którego doświadczyliby Irańczycy, nie będzie do niego dążył. Niestety nie oznacza to, że do niego nie dojdzie.