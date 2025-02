Szok w Ottawie. Kanada zostanie wyrzucona z koalicji wywiadowczej?

Five Eyes, obejmujący USA, Australię, Wielką Brytanię, Kanadę i Nową Zelandię, to kluczowy element australijskiego systemu obrony i wywiadu. Sojusz powstał jeszcze w czasie II wojny światowej, gdy Amerykanie i Brytyjczycy wspólnie łamali niemieckie szyfry, a następnie w 1956 roku został rozszerzony o pozostałe kraje .

Rozpadnie się sojusz? USA chcą wyjścia Kanady z Five Eyes

Istotną rolę w Five Eyes odgrywa Australia. Wpływa na to bliskość geograficznej do Chin oraz strategiczne obiekty, takie jak Pine Gap. Jednakże, jak zauważa Hugh White, analityk obrony, Trump może być mniej skłonny do utrzymania dotychczasowej współpracy.