"Trump ma rację". Zaskakujące słowa Sikorskiego

- Tak, są takie obawy, że to, co zrobi Ukrainie, zrobi nam. I on o tym mówi. On i jego były prezydent, Miedwiediew, groził nam nie tylko "atomówkami", ale też w sprawie tych mniejszości (rosyjskojęzycznych - red.), które są rzekomo uciskane, na przykład na Łotwie - wyliczał.