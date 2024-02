Spotkanie na granicy? Duda reaguje ws. decyzji Tuska

Jak Andrzej Duda ocenia reformy przeprowadzane przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara? - Jeżeli chodzi o ruchy w prokuraturze, to oceniam je bardzo źle. To przejmowanie prokuratury. Jeżeli chodzi o ustawy ministra Bodnara, to, tak jak zapowiedziałem, będę je kierował do Trybunału Konstytucyjnego - mówił prezydent.