"Wstydźcie się". Tusk bronił Bodnara. Atakował posłów PiS

Jeszcze raz dziękuję i gratuluję ministrowi Adamowi Bodnarowi za to czego dokonał. Jestem przekonany, że będzie on swoją pracę kontynuował - mówił w Sejmie premier Donald Tusk. - Wstydźcie się - mówił do autorów wniosku o wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości.