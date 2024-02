Odblokują środki z KPO? "Wszystko na to wskazuje"

Co z pieniędzmi z KPO?

Tusk podkreślił, że wotum nieufności jest symboliczne, szczególnie w kontekście oczekiwanej decyzji o odblokowaniu środków z KPO. - To wotum nieufności jest w momencie szczególnym i dość symbolicznym. Po pierwsze, wszystko wskazuje na to, że jutro dowiemy się, że wreszcie po latach zwłoki i tygodniach niezwykle intensywnej pracy głównie pana ministra Bodnara, wreszcie usłyszymy z ust przedstawicieli instytucji europejskich, że Polska ma odblokowane środki z KPO. Panie ministrze, najniższe ukłony, to pańska wielka praca wbrew wszystkim okolicznościom - powiedział Tusk.