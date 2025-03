Trump liczy na przełom w Rijadzie. "Dokonamy dużego postępu"

- Mamy duże spotkania jak wiecie w Arabii Saudyjskiej. Udział w nich weźmie Rosja, będzie tam również Ukraina. Zobaczymy, czy uda się coś osiągnąć. Myślę, że wszyscy chcą zobaczyć jakiś postęp, myślę, że w tym tygodniu dokonamy dużego postępu - mówił w niedzielę prezydent USA Donald Trump podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami. W trakcie powrotnego lotu z Florydy do Waszyngtonu, Donald Trump rozmawiał chwilę z dziennikarzami na pokładzie maszyny Air Force One. Agencja AP udostępniła nagranie z tego wydarzenia. Nie mogło zabraknąć pytań o rozwiązanie z zakończeniem wojny w Ukrainie. Trump liczy na przełomowe rozmowy w Rijadzie w tym tygodniu, gdzie obie strony konfliktu mają zasiąść do rozmów przy jednym stole. Trump przyznał też, że na ten moment nikt "nie ma kart w ręku" i jeszcze wszystko może się wydarzyć. - Mówiłem, że Ukraina nie ma kart. Tak naprawdę to nikt nie ma kart. Rosja ich nie ma, Ukraina ich nie ma. Trzeba zawrzeć umowę i zatrzymać zabijanie. To bezsensowna wojna i trzeba ją zakończyć. My ją zakończymy - dodał.