Trump grozi siłowym rozszerzeniem USA. "To człowiek bez rozumu"

- To jest dla mnie oznaka jakiejś choroby psychicznej. Przecież tak nie może wypowiadać się przywódca największego mocarstwa na świecie. - Myślę, że jest to człowiek bez rozumu. Chce nastraszyć i pokazać, że ma jakąś siłę - mówili nasi rozmówcy, gdy zapytaliśmy ich o ostatnie głośne wypowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent elekt USA w ostatnich dniach wywołał kontrowersje swoimi wypowiedziami na temat rozszerzenia terytorium Stanów Zjednoczonych. Zasugerował możliwość przejęcia kontroli nad Grenlandią i Kanałem Panamskim, nie wykluczając użycia siły w tych przypadkach. W odniesieniu do Kanady zapowiedział zastosowanie presji ekonomicznej w celu jej integracji z USA jako 51. stanu. Reporter WP Marek Gorczak zapytał mieszkańców Białegostoku, co o tym wszystkim sądzą. Rozmówcy WP krytycznie ocenili ostatnie wypowiedzi Trumpa. - Ludzie chcą żyć w spokojnym świecie, bez wojny. - Każdy prezydent dba o swój kraj, ale to nie jest dobre. - On bardzo często bredzi, często populistycznie. Nie traktuję go poważnie. - On dużo gada i tylko straszy. Nie zrobi tego, siły nie użyje. Takie strachy na lachy - stwierdzili przed kamerą przechodnie. Obejrzyj całą sondę, by poznać opinie rozmówców WP.