Trump grozi Kim Dzong Unowi. "Korea Północna może zostać zdziesiątkowana przez USA"

Mimo możliwości odwołania spotkania Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem Biały Dom nie rezygnuje z przygotowań. Prezydent USA zapowiada jednak co się stanie, jeśli Korea Płn. odmówi zawarcia porozumienia nuklearnego.

Jeśli plany uległyby zmianie Trump zapowiada, że sytuacja może się zmienić i wtedy "przejdzie do następnego kroku". Korea Północna mogłaby zostać zdziesiątkowana, gdyby odmówiła zawarcia porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi ws. rezygnacji z programu nuklearnego. Prezydent USA miałby też wtedy wywierać presję na Chiny, aby odciąć pieniądze reżimowi Kim Dzong Una do czasu rezygnacji z arsenału jądrowego.

We wtorek doszło do zawieszenia rozmów pokojowych z udziałem Korei Północnej i Południowej. Powodem miały być manewry przeprowadzane przez Seul i Waszyngton. To postawiło pod znakiem zapytania uzgadniany szczyt w Singapurze. Mimo to Biały Dom bierze pod uwagę, że negocjacje mogą być trudne i w przypadku niepowodzenia będzie stosował politykę maksymalnego nacisku.