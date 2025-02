Trump dogada się z Putinem? Ekspert wskazał kluczowe kwestie

- Uważam, że Joe Biden spóźniał się z każdą decyzją, we wszystkim się spóźniał. Tak jak ja czytam Donalda Trumpa, to on jednak ma bardzo biznesowe podejście. Siadając do stołu negocjacyjnego, to jest już dopięcie transakcji, siadamy do złożenia podpisów. Przed tym trzeba wynegocjować sobie pozycję, czyli ja siadam do stołu trzy razy większy niż ty, wtedy ty już się boisz stawiać swoje warunki. Jego strategia nie jest taka, by zgodzić się na warunki Putina, by pokazać, że USA są słabsze niż Rosja. On che zostawić taką spuściznę, że wygrywamy, jesteśmy najsilniejsi i jesteśmy silniejsi od naszych wrogów - mówił analityk geostrategiczny Krzysztof Wojczal. Donald Trump obiecał szybkie zakończenie wojny w Ukrainie. Z tego powodu dziennikarz WP Patrycjusz Wyżga w programie "Didaskalia" zapytało to eksperta i autora książek "Trzecia dekada" oraz "To jest nasza wojna". Zdaniem Wojczala przywódca USA tak łatwo nie zgodzi się na warunki Władimira Putina. W jego ocenie Trump chce pokazać, że trzeba liczyć się ze słowem i warunkami stawianymi przez Biały Dom. Ostateczny efekt zależy jednak od wielu czynników, jak od tego, czy Trumpowi bardziej będzie zależało na własnym wizerunku i kolejnym sukcesie, czy skupi się na rzeczywistym bezpieczeństwie regionu i całej Europy. Obejrzyj cały odcinek programu "Didaskalia" na platformie YouTube, by dowiedzieć się więcej.