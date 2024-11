Trudny moment przed policją. Ekspert ostrzega służby

- Marsz Niepodległości oceniam na bardzo bezpieczny - stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską były rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Sokołowski. Według szacunków stołecznego ratusza w marszu uczestniczyło ok. 90 tys. ludzi. Policja informowała jednocześnie, że do godz. 14. zatrzymała 75 osób i zabezpieczyła wiele materiałów pirotechnicznych - takich jak petardy czy race. - Na tak dużo liczbę osób uczestniczących, trzeba ocenić, że liczba interwencji nie jest taka duża - skomentował Sokołowski. - Oby do końca dnia ta statystyka się utrzymała - podkreślił. Rozmówca WP wskazał jednak, że praca funkcjonariuszy nie zakończy się wraz z zakończeniem marszu. - Teraz przed służbami trudny moment. Kiedy zapada zmrok ludziom przychodzą do głowy pomysły niekoniecznie zgodne z prawem - stwierdził. - Zabezpieczenie takiego marszu to olbrzymia akcja. Ponad 10 tys. policjantów - ocenił. Policjanci nie są jednak widoczni na marszu, co w ocenie Sokołowskiego nie stanowi problemu. - To, że są to dobrze, jak również to, że ich nie widać - dodał.