Trudne warunki w górach. Stanęła kolejka na Kasprowy Wierch

Trasa narciarska w Kotle Goryczkowym rozpoczyna się na wysokości ok. 1950 m n.p.m. Jej długość wynosi 2,1 km, w zależności od wybranego wariantu, a różnica wysokości to 602 m. Z dolnej stacji kolei krzesełkowej w Dolinie Goryczkowej prowadzi 3,5-kilometrowa nartostrada do Kuźnic.