Trudne spotkanie z Rafałem Trzaskowskim? Bartosz Arłukowicz: porozmawiać trzeba

"Na wtorkowym posiedzeniu prezydium zarządu Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski zmierzy się z trudnymi pytaniami m.in. dwóch wiceszefów partii. (...) Chcą oni, by prezydent Warszawy zadeklarował, czy zamierza pozostać wierny PO, czy buduje własny ruch polityczny bez szyldu partii" - donosiliśmy w poniedziałek w Wirtualnej Polsce. Co na to Bartosz Arłukowicz z PO? - Nie wyolbrzymiałbym tej sytuacji. My de facto w każdy wtorek mamy posadzenie prezydium naszej partii, podczas którego dyskutujemy o różnych problemach. Ale oczywiście porozmawiać trzeba, dlatego, że sytuacja polityczna się zmieniła. Będzie też pewnie Rafał Trzaskowski, w związku z tym będziemy rozmawiali. Oczekuję, że Rafał Trzaskowski pójdzie razem z nami wszystkimi w spór z PiS. Jestem przekonany, że tak będzie - mówił w programie "Tłit". Pytany, czy Trzaskowski odcina się od Platformy, oznajmił: "Znam Rafała Trzaskowskiego wiele lat, byliśmy razem w rządzie przez wiele lat, jesteśmy obydwaj w polityce od bardzo wielu lat, obydwaj mamy po 50 lat, czyli jesteśmy dojrzałymi facetami. Rafał wielokrotnie deklarował, że jest z PO, że jego ruch ma być związany z PO, więc ja na to liczę, że po prostu dotrzyma słowa i tak po prostu będzie".

