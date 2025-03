"Trudne do strawienia". Orban reaguje na kłótnię w Białym Domu

Premier Węgier Viktor Orban odniósł się do awantury w Białym Domu między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim . "Silni ludzie tworzą pokój, słabi ludzie wywołują wojny" - stwierdził Orban, komentując sytuację w mediach społecznościowych. Tym samym sojusznik Putina wyraził swoje poparcie dla Trumpa.

Orban słodzi Trumpowi

Orban, znany z krytyki władz w Kijowie, napisał na portalu X w tym samym wpisie: "Prezydent Trump odważnie opowiedział się za pokojem. Nawet jeśli dla wielu było to trudne do strawienia. Dziękuję, panie prezydencie!" .

Negocjacje ws. Ukrainy. "Żołnierze nie wierzą w ten pokój"

Były premier Czech Andrej Babisz, również zwolennik Trumpa, ocenił, że amerykański prezydent "jest twardym negocjatorem i dał do zrozumienia, że to on ustala reguły gry". Dodał: "Nie spodziewałem się tak ostrej wymiany zdań i myślę, że napięta atmosfera w polityce międzynarodowej z pewnością nie zostanie złagodzona. Osobiście załatwiałbym takie sprawy za zamkniętymi drzwiami, bez obecności mediów".