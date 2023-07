Są wyniki badań powietrza w Zielonej Górze. Oficjalny komunikat

- Akcja gaśnicza zapowiada się na długotrwałą, potrwa na pewno przez wiele godzin, przygotowujemy się na roszady zmęczonych ratowników - powiedział. Zaznaczył, że dla bezpieczeństwa osób uczestniczących w akcji, działania prowadzone są z użyciem podnośników i drabin, a do zmierzchu uczestniczyły w niej też samoloty gaśnicze. - Jeśli będzie taka potrzeba, to wznowią one działalność od samego rana - oświadczył.