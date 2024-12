Trudna sytuacja w Rumunii. Georgescu mówi o "pakcie z diabłem"

W piątek, po decyzji Sądu Konstytucyjnego o unieważnieniu wyborów prezydenckich, Calin Georgescu, który miał wziąć udział w drugiej turze, ostro skrytykował ten krok, nazywając go "podeptaniem demokracji".

Sędziowie powołali się na skargi o manipulację wyborczą, co wzbudziło niepewność i napięcia w kraju. Georgescu uważa, że decyzja sądu to "podeptanie demokracji".

- Decyzja Sądu Konstytucyjnego to w zasadzie oficjalny zamach stanu. Państwo znajduje się w śpiączce farmakologicznej. Razem z ludźmi zrobiliśmy to, co zapowiedzieliśmy: napisaliśmy historię. Czas pokazać, że jesteśmy odważnym narodem. Demokracja jest atakowana - ocenił.