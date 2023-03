Trudna przeprawa przez rzekę. Lwica musiała ratować młode

Turyści podczas wycieczki safari po parku Krugera znów doświadczyli niezapominanych wrażeń. Tym razem na oczach odwiedzających doszło do akcji ratunkowej, w której uczestniczyła lwica i jej młode. Przewodnik Callum Robertson nagrał całą akcję telefonem i wrzucił wideo do sieci. W pewnym momencie widać, że lwiątko walczy z nurtem rzeki. Matka natychmiast ruszyła na ratunek. Po krótkiej chwili udaje jej się uratować młode i cała rodzina bezpiecznie przeprawiła się przez rzekę. - Wstrzymaliśmy oddech. Jeden z turystów nie mógł tego oglądać, miał głowę schowaną między nogami - przekazał Robertson. Co ciekawe, później doszło do takiej samej sytuacji, tylko że z innym lwiątkiem. Pomimo silnego prądu, dopłynęło ono do brzegu, gdzie czekała już cała reszta.