Tropikalne upały w Polsce. Na Bałtykiem tłumy

Ratownicy apelują do urlopowiczów o rozwagę i przypominają, że morze jest niebezpiecznym żywiołem. Idąc na plażę, należy zabrać ze sobą zapas wody i nakrycie głowy, które uchroni nas przed udarem słonecznym. Ważne jest także, by stosować się do zaleceń ratowników i kąpać się tylko w miejscach dozwolonych.