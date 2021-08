Zamiast lata wczesna jesień. W Gdańsku chłodno, mokro i wietrznie.

Trójmiasto. Pogoda w środę 18 sierpnia

Czy w najbliższych dniach doczekamy się poprawy pogody? We wtorek 17 sierpnia termometry pokazały zaledwie od 17 do 19 stopni. Wszędzie bardzo mocno wiało w porywach do 50-60 km/h, a nad morzem do 70-80 km/h. Przez nadmorskie miejscowości jak Ustka czy Darłowo przeszły burze z wiatrem sięgające nawet 90km/h.