Wykrywacz metali zaczął szaleć. Wyjątkowe odkrycie na Pomorzu

Rzadkie znalezisko na terenie Nadleśnictwa Starogard na Pomorzu. Dwóch poszukiwaczy ze Starogardu Gdańskiego spacerowało po lesie śladami historii, aż w pewnym momencie ich wykrywacze metali zaczęły szaleć, co było sygnałem, że w tym miejscu może być coś wyjątkowego. Tak też było, ponieważ zdjęcia udostępnione przez Nadleśnictwo Starogard ukazują wyjątkowe artefakty sprzed tysięcy lat. Pod płytką warstwą ziemi odnaleziono siekierki z epoki brązu, datowane na ok. 3,5 tys. lat temu. Przedmioty te mogły służyć pierwotnie do rąbania drewna, cięcia bądź też do walki. Badacze z Pomorza nie kryli swojego zdziwienia, gdy wykopane zabytki okazały być się dobrze zachowane. Odkrywcom udało się zlokalizować też fibulę, której wiek szacuje się na ok. 2 tys. lat. Według historyków z Gdańska fibula służyła dawniej do spinania szat, traktowano ją też jako ozdobę. Często były wręczane w podarunku, a bogate zdobienia świadczyły o zamożności właściciela. Na udostępnionych fotografiach można zauważyć, że na znalezionej fibule roi się od przeróżnych wzorów. Wszystkie artefakty trafią wkrótce do jednego z muzeów, ale najpierw badania w laboratorium pomogą badaczom ustalić ich dokładną historię.