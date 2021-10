Wpadł złodziej katalizatorów. Przygniótł go samochód, który okradał

Elbląg. Złodziej utknął pod samochodem

Mężczyzna próbował ukraść katalizator, jednakże źle zamontował lewarek, którym podniósł samochód. W momencie, w którym próbował dokonać kradzieży drogocennej części, przesunął lewarek, w związku z czym samochód go przygniótł, zatrzymując jednocześnie na gorącym uczynku. Przybyli na miejsce strażacy musieli uwolnić 21-latka, po czym został on zabrany do szpitala na badania.