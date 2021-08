Wiec dla Europy w Gdańsku. Adam Bodnar: Praworządność jest ważna dla obywatela

- Na tablicy z postulatami jest postulat o wolności słowa. Upominajmy się o nią cały czas. Wreszcie praworządność. Wydarzyło się wszystko, co obrazuje, na czym władzy zależy: by podporządkować sądy i uchronić się przed odpowiedzialnością karną i polityczną. Mam wrażenie, że jak mówimy o praworządności, to nie trafiamy w sedno. Cały czas poruszamy się obok. Albo nie trafiamy do tych, którzy myślą inaczej albo do innych pokoleń. To dla nas ważne, by pokazać, jak praworządność jest ważna, jak przekłada się to na życie obywatela i społeczeństwa - dodał były Rzecznik Praw Obywatelskich.