Medal Wolności Słowa. "Błagam was". Poruszający apel dziennikarza na gali

- Dziękuję kapitule za to, że sprawiają mi zaszczyt, aby znalazł się w jednym ciągu z prof. Bodnarem, Andrzejem Poczobutem i Agnieszką Jankowiak-Maik - przekazał Turski. W swoim przemówieniu odwołał się do wydarzeń z Kambodży i Rwandy. - To Radio Rwanda potrafiło w krótkim czasie zmienić nastawienie, przemienić psychikę ludzi. My musimy być uważni. Słowo może zabijać - skonkludował dziennikarz.