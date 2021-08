W sobotę rusza Sopot Non-Fiction, czyli międzynarodowe święto teatru dokumentalnego

- Tegoroczny festiwal udało nam się po raz pierwszy zorganizować w międzynarodowym składzie: zaprosiliśmy rezydentów z Białorusi i Niemiec, na czym bardzo nam zależało, a co nie było zadaniem łatwym w czasie pandemicznym. Wyniesienie idei festiwalu poza granice Polski to ważny moment, który zmienia zasięg naszych wydarzeń oraz stwarza przestrzeń na nowe tematy, inspiracje i pomysły. Integracja grup, wymiana doświadczeń oraz synergia pracy twórczej to kluczowe aspekty, które będą przyświecać 10. edycji — zapowiada Karolina Tomaszewska z Teatru BOTO.