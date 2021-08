Rozgrzewka przed Trójmiejskim Marszem Równości. Organizatorzy zapraszają na imprezy towarzyszące

- Śledząc w Biuletynie Informacji Publicznej Gdańska opis tych zgromadzeń, trudno oprzeć się wrażeniu, że organizowane są nie po to, by głosić określone poglądy i opinie w przestrzeni publicznej, ale by nie dopuścić, ograniczyć i zablokować Trójmiejski Marsz Równości. Jest to dla nas niedopuszczalne nadużywanie prawa i przepisów, których istotą jest zapewnienie istnienia w Polsce nieskrępowanej debaty publicznej i prawa do wyrażania potrzeb, głoszenia poglądów oraz protestowania - podkreślają organizatorzy.