Trzeci taki okaz na świecie. Niesamowity bursztyn pokazany w Gdańsku

Nowym nabytkiem pochwalić się może Muzeum Inkluzji w Bursztynie Uniwersytetu Gdańskiego. Do kolekcji dołączył niezwykle rzadki pustynny pajęczak zatopiony w bursztynie. To trzeci taki okaz na świecie, a drugi w zbiorach w Gdańsku. Unikatowy pajęczak to gatunek rzędu Solifugae (solfugi), współcześnie żyjący na terenach pustynnych. W języku angielskim nazywany przez to "camel spider", a Polsce solfugą lub solpugą. - Skamieniałości solfug zachowane w bursztynie bałtyckim są niezwykle rzadkie - nawet inkluzji jaszczurek czy skorpionów jest więcej, dlatego tym bardziej cieszy nas, że okaz ten trafił do naszej kolekcji – przekazała dr Elżbieta Sontag z Pracowni Entomologii Ewolucyjnej i Muzeum Inkluzji w Bursztynie. Jak dodała, stan pajęczaka pozwolił na opisanie zupełnie nowego gatunku. Podkreśla również, że solfugi, żyjące na stepowych terenach, nie kojarzą się z wilgotnym, żywiczym lasem. – Miały one niewielką szansę wpaść do żywicznej pułapki i to tłumaczy ich unikatowość – wyjaśnia dr Sontag. Ze względu na swoją wyjątkowość, eksponat przechowywany jest w szafie pancernej. Placówka dba w ten sposób, aby bursztyn był dostępnych dla kolejnych pokoleń naukowców do badań.

Rozwiń