Trójmiasto drugie w rankingu potencjału inwestycyjnego w Polsce

"Trójmiasto utrzymuje wysoką pozycję w rankingu, to nie zmieniło się w ciągu ostatnich dwóch lat. Pandemia COVID-19 też nie osłabiła pozycji aglomeracji. W dalszym ciągu nasi respondenci bardzo cenią Trójmiasto za takie czynniki jak lokalizacja, infrastruktura oraz potencjały ludzki i edukacyjny. Na przykład coraz więcej jest osób chętnych do pracy i przeprowadzki do Trójmiasta z zagranicy i to nie tylko z naszych krajów sąsiednich, ale państw bardziej odległych, takich jak Włochy, Hiszpania czy Grecja" - powiedział Artur Skiba, prezes zarządu spółki Antal, która wraz z firmami Cushman&Wakefield oraz Vastint, sporządziła BEAS.