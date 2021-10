Antyszczepionkowcy atakują dyrektorów gdańskich szkół. Padły groźby

- To trochę mało, ale to była dobra decyzja. Choćby dla tych 250 osób. Każda zaszczepiona osoba jest ważna. Nie ma lepszej metody na walkę z epidemią niż szczepionka. Nie poddajemy się, niezależnie od liczby chętnych do 21 października Szczepibus będzie działać. W imię miłości do bliźniego szczerze zachęcam - przekonywała Dulkiewicz.