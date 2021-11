Sprowadzane luksusowe samochody rejestrowali jako wraki

9 osób na ławie oskarżonych

Decyzją Prokuratury Regionalnej w Gdańsku 9 oskarżonych usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępcze. Grożą im kary do nawet 10 lat więzienia i surowe grzywny. Sprawa dotyczy przestępstw skarbowych w związku ze sprowadzaniem aut do Polski, podrabiania niezbędnej dokumentacji do rejestracji pojazdów, wyłudzania poświadczenia nieprawdy, a także paserstwa.