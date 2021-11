Poszukiwania zaginionego lekarza z Gdańska bez przełomu. Uruchomiono zbiórkę pieniędzy

Rodzina zaginionego lekarza z Gdańska potrzebuje pomocy

"Sytuacja finansowa jest niezwykle trudna, ponieważ w związku z nadaniem statusu zaginionego, wszystkie konta Michała zostały zablokowane. Jego żona nie ma dostępu do pieniędzy, nie ma prawa dziedziczenia, a dzieci prawa do renty. Rodzina ma do spłaty kredyt. Działalność gospodarcza Michała również generuje koszty, a jej zamknięcie wymaga zgłoszenia do ministerstwa i kilku tygodni oczekiwania. Kinga w tej chwili nie pracuje i próbuje pozbierać siły, aby pozałatwiać najpilniejsze sprawy finansowe, m.in. odroczenie spłaty kredytu" - czytamy na stronie zorganizowanej w internecie zbiórki funduszy dla rodziny zaginionego w połowie października lekarza.