SDP broni Marcina Mindykowskiego. Dziennikarz Radia Gdańsk stracił pracę, wcześniej podpisał list przeciw "lex TVN"

Sam Mindykowski w wywiadzie dla WP przypomina, że to nie pierwszy raz gdy doznał nieprzyjemności ze strony prezesa rozgłośni Adama Chmieleckiego. Przed rokiem miał on zakazać publikowania materiałów na temat festiwalu filmowego, przy którym odbywały się warsztaty o transseksualności. Radio miało patronat nad imprezą. Marcin Mindykowski napisał w tej sprawie list do prezesa, pod którym podpisało się kilkudziesięciu pracowników stacji.