Ruszył proces mężczyzny, który zastrzelił żubra, a potem chciał sprzedać jego łeb i ogon. Oskarżonemu grozi nawet 10 lat więzienia

Łącznie osiem osób na ławie oskarżonych

Prokuratura postawiła zarzuty łącznie ośmiu osobom. Roman P., ojciec Przemysława P., został oskarżony o to, że od listopada 2019 do grudnia 2019 mając zezwolenie na posiadanie broni myśliwskiej dubeltówkę udostępnił nieuprawnionej osobie, Remigiuszowi C. amunicję i naboje śrutowe. Bez zezwolenia z kolei posiadał 100 sztuk amunicji. Wiedział również o zabiciu żubra, był na miejscu i widział zwłoki zwierzęcia. Jak donosi "Dziennik Bałtycki", obaj oskarżeni przyznali się do popełnionych czynów.