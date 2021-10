Rodzinna kłótnia mogła zakończyć się tragicznie. Syn próbował zabić

Jak podaje pomorska policja, zatrzymany mieszkaniec Tczewa trafił do policyjnego aresztu, a jego badanie na zawartość alkoholu w organizmie wykazało prawie 3 promile. Mundurowi doprowadzili zatrzymanego 33-latka do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut dotyczący usiłowania zabójstwa. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. Za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego więzienia.