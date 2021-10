Państwowe loty. Wiadomo, kto korzysta najczęściej

Status HEAD to status lotu statku powietrznego, wojskowego specjalnego transportu lotniczego lub innego wojskowego statku powietrznego z najważniejszą osobą w państwie na pokładzie. Przez takie osoby należy rozumieć: prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu, premiera lub "osoby zgłaszane drogą dyplomatyczną do urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych, będące odpowiednikami osób o których mowa powyżej z państw obcych".