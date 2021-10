Prognoza pogody. W czwartek na Pomorzu może padać

Temperatura maksymalna od 8 st. C, 9 st. C na wschodzie, 10 st. C, 11 st. C na znacznym obszarze kraju, do 13 st. C na północnym zachodzie. Chłodniej w obszarach górskich od 6 st. C do 8 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.