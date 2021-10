Krzysztof Wyszkowski odpowie za skandaliczne słowa? Pomorscy posłowie apelują o odwołanie go z funkcji doradcy wojewody pomorskiego

We wtorek pomorscy politycy złożyli w urzędzie wojewódzkim dokument wzywający do odwołania Krzysztofa Wyszkowskiego z funkcji doradcy wojewody pomorskiego. Jest to pokłosie wpisu na jednym z portali, w którym zestawił on Wandę Traczyk-Stawską, sanitariuszkę Powstania Warszawskiego, z nazistowskim zbrodniarzem wojennym.