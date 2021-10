Problemy turystycznego miasta na przykładzie Gdańska

Hala Targowa w Gdańsku

Hala to miejsce, gdzie mieszkańcy gdańskiego Śródmieścia od lat robią zakupy. To de facto jedyna alternatywa dla znajdujących się na terenie dzielnicy galerii handlowych i dyskontów. Można tam kupić produkty przede wszystkim od lokalnych dostawców. W podziemiach znajdują się stanowiska z produktami spożywczymi takimi jak ryby, nabiał, mięsa i wędliny. To tutaj mieszkańcy mogą się zaopatrzyć w świeże produkty wysokiej jakości.