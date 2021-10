Rząd szykuje bat na AirBnb. Najem krótkoterminowy to zmora Trójmiasta

Wobec zwiększonej ilości mieszkań przeznaczonych na tego typu działalność zmniejsza się ilość dostępnych lokali dla mieszkańców, co w konsekwencji prowadzi do podniesienia cen mieszkań i wyludniania się atrakcyjnych pod kątem turystycznym dzielnic miasta. Jako koronny przykład możemy wskazać Wyspę Spichrzów w Gdańsku. Według statystyk zamieszkałe na stale jest tam jedynie 10 do 15 procent dostępnych mieszkań. Szczególnie dało się to odczuć w trakcie pandemii, gdy zabrakło turystów. Stworzyło to wtedy swoistą "wyspę duchów": pełno nowej zabudowy i mieszkańców jak na lekarstwo.