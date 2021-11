Niepewny los sztumskiego szpitala. Operator placówki złożył wniosek o upadłość

Starosta stracił zaufanie do spółki

W związku z sytuacją finansową spółki starosta zdecydował się wezwać ją do uregulowania zobowiązań. "W związku z utratą zaufania do spółki Szpitale Polskie S.A. w Katowicach, Zarząd Powiatu Sztumskiego wystąpił do spółki Szpitale Polskie o pilne uregulowanie tych zobowiązań, tym bardziej że znaczna część tych środków do tej pory była inwestowana w szpital" - czytamy w oświadczeniu sztumskiego starosty.