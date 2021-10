"Minister Czarnek przeminie". Przemek Staroń o braku wsparcia dla nauczycieli

Wiele osób myśli: a co to za ciężka praca? W porządku, to skąd hasło w polskiej frazeologii "obyś cudze dzieci uczył"? Nauczyciel minimum kilka razy dziennie występuje przed grupą ludzi pełną emocji. Nie ma systemowego wsparcia. Terapeuta pracując przez godzinę z jedną osobą i jej emocjami dostaje znacznie więcej i ma superwizję. Gdy słyszę, że nauczyciele idą rozmawiać z rządem, to z jednej strony ich podziwiam, ale z drugiej strony wiem, jak oni traktują nie tylko nas, ale wszystkich. Jeżeli rządzącym się to nie opłaca, to można zapomnieć o wsparciu. Mając takich ludzi u władzy nie wskóramy nic, dlatego pomimo dużego hejtu wszedłem na pokład Szymona Hołowni i intensywnie z nim działam, bo to jedyna realna opcja zmiany, i to w wielu aspektach. Jeżeli PiS zostanie odsunięty od władzy, a w końcu tak się stanie, to niezależnie od składu rządzącej ekipy nie będzie innej opcji niż potraktować edukację najpoważniej na świecie. Na szczęście w tych trudnych czasach nikt z myślących ludzi nie podważa już jej fundamentalnej roli w tworzeniu nie tylko demokratycznego państwa i społeczeństwa, ale i w ogóle całej rzeczywistości.