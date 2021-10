Kamiński chciał przyjmować uchodźców. Wystąpienie sprzed lat zadziwia

Poseł nawiązał do problemu uchodźców z Czeczeni, gdzie wówczas trwała wojna. Polityk wymieniał zbrodnie, przed jakimi starali się uciec mieszkańcy tego regionu. Alarmował, że przyjęte wówczas w Polsce kryteria przyjmowania uchodźców, dają pole do licznych nadużyć. To z kolei mogło jego zdaniem spowodować, że część Czeczenów nie otrzyma statusu uchodźcy.